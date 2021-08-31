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«Создается искусственный дефицит»: белорусы возмущены нехваткой стройматериалов

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  • 31.08.2021, 17:30
  • 2,120
«Создается искусственный дефицит»: белорусы возмущены нехваткой стройматериалов

Все идет на экспорт.

"Пропадают силикатные блоки, перебои с поставками цемента, цена выросла!" — сообщают читатели "Еврорадио" о нехватке стройматериалов в Беларуси. Неужели начался кризис и тот же цемент, который в стране производят аж три завода, теперь трудно достать?

— Вопрос в том, что они [Белорусская цементная компания] сейчас грузят плохо по Беларуси, ссылаются на нехватку вагонов. Цемент якобы есть, но отправить нечем. Летом они всем опять планы испортили, — рассказывают в отделе снабжения предприятия "Забудова". — В республике, как бы сказать, создается искусственный дефицит. Кто его создает — сказать сложно.

Ситуация с цементом такая: вокруг Беларуси несколько заводов — в Литве, Латвии, Украине и в России. Своих у нас три завода — Кричев, Красносельск и БЦЗ. Где-то до июня месяца нас, "Забудову", без вопросов закрывал БЦЗ, который входит в Белорусскую цементную компанию (БЦК).

Потом у них начались проблемы, связанные, по их утверждениям, с подвижным составом. То есть за счет того, что они грузят якобы на экспорт, оборот увеличился, и им не хватает вагонов, чтобы отгрузить цемент по республике.

И получается, что они потихонечку подсаживают нас. Не знаю, есть ли у них на своих заводах трудности, но у сторонних напряженность возникла. Также сложилась странная ситуация по странам Балтии и Украине: им нужно получать разовые лицензии на поставки.

На сегодняшний день "Забудова" может опираться только на белорусского производителя.

— Наше предприятие пока еще от этого "искусственного дефицита" не пострадало, но мы потихонечку подходим к тому моменту, когда цемента не будет. Белорусский производитель нас пока еще не остановил, но если в марте, допустим, был остаток три тысячи тонн на складе, то сейчас нормативный запас колеблется где-то около тысячи.

С 1 сентября вступает в силу постановление Министерства архитектуры и строительства, призванное затормозить рост цен на стройматериалы. Как оно отразится на деятельности "Забудовы"?

— Если постановление каким-то образом на нашу продукцию цену ограничит, то, конечно, нам будет тяжело. Потому что с начала года подорожало все сырье. Вы знаете и про древесину, которая подскочила в три раза, и про металл, который подорожал вдвое. Цемент и известь потихоньку тоже дорожают.

Журналисты дозвонились фирме-представителю предприятия "Красносельскстройматериалы". Мы попытались приобрести немного газосиликатных блоков и куб цемента.

— Россыпью цемента нету вообще. Блоков газосиликатных тоже нету. Их всех отдают на экспорт, стране нужна валюта. Сейчас нету цемента просто потому, что вагонов нету для внутреннего рынка, и потому, что все на экспорт уходит. Литва, Россия, Украина, Румыния. Отдают по дешевке, — говорит нам сотрудник фирмы-представителя "Красносельскстройматериалов". — Проблема с цементом началась примерно месяц назад. Растворобетонные узлы некоторые стоят, не могут делать бетон."Минскжелезобетон" несколько дней стоял, не мог делать ни плитку, ничего из-за того, что не было цемента.

Второй вариант, что нету самих вагонов, потому что все вагоны тоже на экспорт везут. Все дерево вывозят из Беларуси, цемент вывозят и блоки вывозят. И нет вагонов, на которых можно привезти цемент с завода. А на сегодняшний день цена за тонну цемента приблизительно 280 рублей. Я вам скажу так: у государственного завода в мае газосиликатный блок был 91 рубль, а сегодня Минский комбинат силикатных изделий продает за 130 с лишним рублей. Мало того, его нельзя взять по 130, люди ждут месяцами, чтобы взять блоки. Блоков в стране нет. А если бы вы узнали цену газосиликатных блоков, которые сейчас отдают на Россию, вы бы очень удивились: 71 рубль 50 копеек за куб. Деревянный поддон бесплатно.

Продавец рекомендует нам подождать еще несколько месяцев, мол, экспорт прекратится и блоки появятся.

— Если есть возможность притормозить стройку, то подождите. Все устаканится, и не потому, что они там какое-то постановление написали. Писать в кабинетах бумажки можно — это для того, чтобы народ видел, что они что-то делают.

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