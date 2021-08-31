Силы сопротивления рассказали о потерях талибов в Панджшерском ущелье 1 31.08.2021, 17:36

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иллюстрационное Фото: afp

Боевики отступили с тяжелыми потерями.

Силы Талибана вечером в понедельник вступили в бой с формированиями, базирующимися в Панджшерском ущелье. Семеро талибов были убиты в ходе сражения, сообщает «Голос Америки».

После падения Кабула Панджшер является единственной афганской провинцией, оказывающей сопротивление власти талибов. Вместе с тем столкновения между талибами и противостоящими им местными формированиями идут и в соседней провинции Баглан.

Пресс-секретарь Национальных сил сопротивления (НСС) – группировки, поддерживающей Ахмада Масуда (сына Ахмада Шаха Масуда – одного из руководителей сопротивления в годы советского вторжения в Афганистан), – сообщил, что сражение имело место у западного входа в ущелье, где талибы атаковали позиции НСС.

По его словам, атака, целью которой, по-видимому, была проба сил, была отражена, причем погибли восемь боевиков Талибана и примерно столько же были ранены.

Двое бойцов НСС также получили ранения.

«Прошлой ночью талибы атаковали Панджшер, но потерпели поражение, потеряв семерых убитыми и нескольких ранеными», – заявил в «Твиттере» Бисмилла Мохамади – участник движения сопротивления, ранее – министр в правительстве Ашрафа Гани.

«Они отступили с тяжелыми потерями», – добавил Мохамади.

Пресс-секретарь Талибана пока не прокомментировал случившееся.

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