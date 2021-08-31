Мнение: Страна, объединяемся и не молчим! 3 31.08.2021, 17:55

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Фото: ТАСС

Пора уничтожить этот режим.

Участник одного из минских чатов поделился своим видением ситуации в стране:

— Разумный человек желает сам организовывать свою жизнь. А стадо находит себе пастуха, господина, который будет управлять их жизнью. И куда такое управление приведет, сегодня все увидели, а многие даже прочувствовали.

Так к чему это все? Пора делать вывод и возвращать самоуправление в свою жизнь, в подъезд, в дом, на свою улицу, в свой район, область, страну.

И конечно же, пора уничтожить этот режим — режим подлости, обмана, террора.

Нас — людей, которые требуют возвращения закона, выборов и гражданских прав, — подавляющее большинство. Мы остановим строительство концлагеря размером со страну!

И экономическим сопротивлением диктатуре, и дальнейшим ростом самоорганизации, и любыми другими усилиями по демонтажу тирании и нашим преследованием за преступления против белорусов. И, конечно же, забастовкой.

Никто не говорит, что будет просто, но мы, белорусы, должны вернуть себе свободу!

Время выбрало нас! Страна, объединяемся и не молчим!

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