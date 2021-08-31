Какой будет погода в Беларуси 1 сентября 31.08.2021, 18:16

В среду будет облачно с прояснениями.

Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 1 сентября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по северу, днем на большей части территории страны пройдут дожди, в отдельных районах грозы. В ночные и утренние часы местами возможен туман. Ветер прогнозируется западный, северо-западный 4-9 м/с, днем в отдельных районах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, днем - 15-21 градус тепла.

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