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Российские пропагандисты в Вашингтоне пытались спровоцировать Зеленского

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  • 31.08.2021, 18:22
  • 2,720
Российские пропагандисты в Вашингтоне пытались спровоцировать Зеленского
Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины их проигнорировал.

Российские пропагандисты в Вашингтоне пытались спросить у президента Украины Владимира Зеленского, «когда в Украине перестанут ущемлять русский язык». Об этом сообщает телеканал «Дом».

Представители росСМИ задали вопрос, когда Зеленский покидал отель в Вашингтоне. Шеф-редактор телеканала «Дом» Алексей Мацука спросил, зачем была нужна эта провокация, так как в Украине нет ущемления русского языка, но российские журналисты не ответили.

Также появилось видео, на котором журналист РИА «Новости» пытается спросить у главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, будет ли на повестке дня Россия. Кулеба ответил, что не общается с росСМИ.

Первой у Зеленского и украинской делегации запланирована встреча в Министерстве энергетики США.

Владимир Зеленский находится с визитом в США. 31 августа украинская делегация во главе с президентом проведет встречи и подпишет стратегические документы в Министерстве энергетики, Пентагоне, Госдепе, Всемирном банке и NASA. Также глава украинского государства почтит память жертв Голодомора, представит план трансформации Украины и вместе с первой леди Еленой Зеленской представит украинский аудиогид в музее Джорджа Вашингтона.

Встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом состоится 1 сентября. Сначала встреча должна была пройти 30 августа, но затем ее перенесли на 31 августа, а из-за ситуации в Афганистане — на 1 сентября.

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