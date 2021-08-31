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Режим Лукашенко боится даже «Аховы птушак Бацькаўшчыны»

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  • 31.08.2021, 18:31
Режим Лукашенко боится даже «Аховы птушак Бацькаўшчыны»
иллюстрационное Фото

Общественная организация ведет работу по охране птиц и сохранению биоразнообразия в стране.

В общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) 31 августа прошел обыск. Эту информацию БелаПАН подтвердили в АПБ.

Как отметили представители организации, никто из сотрудников не задержан, при обыске были изъяты копии документов.

«Ахова птушак Бацькаўшчыны» — крупнейшая природоохранная организация Беларуси, более 20 лет ведет работу по охране птиц и сохранению биоразнообразия в стране.

По данным Центра правовой трансформации (Lawtrend) и Офиса европейской экспертизы и коммуникации, в 2021 году в Беларуси уже ликвидированы или находятся в процессе ликвидации более 160 некоммерческих организаций.

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