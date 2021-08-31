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В Минске простились с легендой белорусского футбола Юрием Пудышевым

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  • 31.08.2021, 18:37
  • 3,956
В Минске простились с легендой белорусского футбола Юрием Пудышевым
Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На родном стадионе, под аплодисменты коллег по звездному составу «Динамо».

29 августа 2021 года умер Юрий Пудышев – легенда белорусского и советского футбола. Прощание с легендарным футболистом и тренеров прошло в последний день лета, 31 августа на минском стадионе «Динамо» – родном стадионе Юрия Пудышева, пишет kp.by.

Проститься с Юрием Алексеевичем собрались именитые в прошлом футболисты и тренеры - Виталий Жуковский, Александр Глеб, Алексей Бага, Олег Страханович. Был на прощании и Виктор Гончаренко - напомним, он сейчас главный тренер футбольного клуба «Краснодар».

На прощание с Юрием Пудышевым пришли Анатолий Байдачный, Юрий Пунтус, соратники по легендарному "Динамо", ставшему чемпионами Союза в 1982 году Эдуард Малофеев, Людас Румбутис, председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов, тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев. Пришли, конечно же, и болельщики "Динамо-Минск" и клубов, с которыми работал Юрий Пудышев.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Последние десять лет жизни Юрия Алексеевича (с небольшим перерывом) были связаны с клубом БАТЭ. Он был ассистентом главного тренера, работал с дублирующим составом, а с 2019-го - тренером в юношеской команде игроков 2005 года рождения.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Юрий Пудышев родился 3 апреля 1954 года в Калининграде. Он как-то рассказывал эпизод из его детства. Чтобы полакомиться вкусностями, мальчик собирал ландыши и продавал букетики по 10 копеек. А затем со всех ног мчался в магазин и покупал две порции мороженого: одну - мамке, вторую - ребятам...

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В 1971-1975 годах выступал за московское «Динамо», а в 1976-м перешел в минское «Динамо», где провел лучшие годы своей карьеры.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В 1982 году полузащитник стал чемпионом СССР, в 1983-м – бронзовым призером. В золотом году Пудышев вошел в число 33 лучших футболистов СССР.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В 1986-м, когда вернулся в московское «Динамо», он завоевал серебро чемпионата СССР.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За национальную и олимпийские сборные провел по одному матчу.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Юрий Пудышев уже во времена суверенного белорусского футбола прославился тем, что стал самым возрастным игроком, который когда либо выходил на поле в официальных матчах.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сначала в Кубке он сыграл за МТЗ-РИПО в 53 года, а в 2010-м, уже в 56 лет, вышел на поле на 90-й минуте в составе брестского «Динамо», который проводил матча чемпионата страны против БАТЭ. Эти поступки в очередной раз подчеркнули, что он был первым весельчаком белорусского футбола.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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