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Япония задействует искусственный интеллект для береговой охраны

  • 31.08.2021, 19:07
Япония задействует искусственный интеллект для береговой охраны

Система сможет обрабатывать данные с нескольких кораблей одновременно.

Япония намерена в следующем году начать тестирование системы на основании искусственного интеллекта для береговой охраны. Она должна автоматически отслеживать подозрительные иностранные суда в территориальных водах Японии.

Об этом сообщает Japan Today.

Сообщается, что в последнее время Япония сталкивается с ростом случаев вторжения в ее воды, особенно со стороны китайских судов. Ожидается, что система будет отслеживать спутниковые данные, что обеспечит раннее обнаружение и прогнозирование вторжений путем анализа навигационных данных.

Система сможет обрабатывать данные с нескольких кораблей одновременно, и как только подозрительное судно будет обнаружено, береговая охрана сможет отреагировать.

На первоначальную разработку системы выделяется более 4 млн долларов.

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