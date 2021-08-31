В России уничтожили шесть тонн ввезенных из Беларуси томатов

В России уничтожили шесть тонн ввезенных из Беларуси томатов17
- 31.08.2021, 19:14
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Груз перевозится без сопроводительных документов.
30 августа на полигоне ТКО в Брянской области уничтожили более 6 тонн томатов, ввезенных из Беларуси.
Автомобиль с помидорами остановили сотрудники российской таможни. Он двигался со стороны Беларуси в объезд официальных пунктов учета. Сотрудники Россельхознадзора установили, что груз перевозится без сопроводительных документов. Перевозчика привлекли к административной ответственности, сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.