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В России уничтожили шесть тонн ввезенных из Беларуси томатов

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  • 31.08.2021, 19:14
  • 4,464
В России уничтожили шесть тонн ввезенных из Беларуси томатов
Фото: tut.by

Груз перевозится без сопроводительных документов.

30 августа на полигоне ТКО в Брянской области уничтожили более 6 тонн томатов, ввезенных из Беларуси.

Автомобиль с помидорами остановили сотрудники российской таможни. Он двигался со стороны Беларуси в объезд официальных пунктов учета. Сотрудники Россельхознадзора установили, что груз перевозится без сопроводительных документов. Перевозчика привлекли к административной ответственности, сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

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