Режим Лукашенко начал переправлять в Германию завезенных в Беларусь иракцев 3 31.08.2021, 19:33

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иллюстрационное Фото

В Германии фиксируют рост нелегальной миграции из Беларуси.

Структуры безопасности Германии в течение последних нескольких недель регистрировали рост числа нелегальных иммигрантов, прибывающих в страну из Беларуси.

Об этом сообщает DW.

С начала года немецкая полиция зафиксировала около 250 случаев противозаконного въезда лиц с территории Беларуси, практически во всех случаях речь шла о гражданах Ирака.

Во многих случаях нелегалы оказывались в Германии с помощью контрабандистов. Некоторые сообщали, что люди, которые привезли их в Германию, по приезде снимали их на видео и заставляли при этом сказать на английском языке: "Я - в Германии". Другие просители убежища указывали, что по прибытии на территорию Германии от них требовали сделать селфи.

Немецкие оборонные ведомства предполагают, что это может использоваться бандами контрабандистов в качестве "рекламы", а также служить в качестве разрешения на выплату остатка суммы за контрабанду нелегалов.

Большинство нелегальных мигрантов, въехавших из Беларуси в Литву, Латвию или Польшу, не планируют там оставаться. Их конечной целью, судя по всему, является Германия - "уже за счет числа живущих здесь граждан Ирака, которое намного превышает показатели других европейских стран", отмечают в немецких структурах безопасности.

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