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Gordonua.com: В режиме забастовки хунта Лукашенко не удержит власть дольше месяца

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  • 31.08.2021, 19:49
  • 6,312
Gordonua.com: В режиме забастовки хунта Лукашенко не удержит власть дольше месяца
Сергей Дылевский

Лидер белорусских рабочих рассказал о подготовке к трудовому бойкоту.

30 августа глава белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале предзабастовочного состояния в Беларуси. В интервью изданию "Гордон" он рассказал о подготовке к бессрочной забастовке, о том, какие требования рабочие выдвигают руководству страны и каким образом они намерены добиваться их выполнения.

– Что подтолкнуло вас объявить предзабастовочное состояние в Беларуси?

– В первую очередь общение с работниками белорусских предприятий и анализ получаемой от них информации, а также степень готовности трудящихся к активным действиям. Реальные доходы людей за прошедший год на порядок уменьшились. Плюс никуда не исчезло несогласие с режимом Лукашенко. Люди выражают протест действующей хунте.

– В каком состоянии сейчас белорусские предприятия?

– 90% из них убыточны, в том числе из-за санкций ЕС и США. Взять тот же "Беларуськалий", многие партнеры уже отвернулись от них, отказались от контрактов, чтобы не попасть под санкции. Это дает закономерный экономический эффект – предприятие в упадке. А поскольку подавляющее большинство государственного финансирования уходит на содержание силового блока, на восстановление и поддержание оборудования на заводах средства не выделяются. В итоге повсеместно происходят поломки, нарушается техника безопасности, что только усиливает недовольство людей.

Все население Беларуси ненавидит Лукашенко. Кто-то его боится и потому молчит. Кто-то опасается потерять работу. Кто-то ради безопасности делает вид, что поддерживает режим. Кто-то из-за страха наказания продолжает ему прислуживать, как, например, многие работники силового сектора. Лукашенко погрузил руки каждого силовика по локоть в кровь своего народа. Но ненавидят его абсолютно все.

– Чтобы бастовать, должно зародиться некое рабочее движение со своими целями. Это уже произошло?

– Мы вчера объявили предзабастовочное состояние, потому что на каждом предприятии страны есть активное ядро, живые люди, которые готовы действовать. Пока у власти есть время на раздумья. Мы же открыто ведем подготовку к забастовке. И она состоится, если наши требования не будут выполнены.

– Ваши требования к власти на данный момент?

– У нас 10 пунктов:

прекращение репрессий, освобождение всех незаконно арестованных и политических заключенных;

приведение зарплат, стипендий и пенсий в соответствие с реальной экономической ситуацией в стране;

восстановление всех незаконно уволенных работников и исключенных студентов;

реализация права на деятельность независимых профсоюзов;

реализация конституционного права на свободное передвижение;

реализация права на защиту от COVID-19 и защиту медработников (они под ударом с начала пандемии, а власть наплевательски относится к их безопасности);

реализация конституционного права на свободу слова, немедленное освобождение всех журналистов и блогеров;

нормализация отношений со всеми без исключения странами-соседями, в том числе ЕС, Украиной и РФ;

создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса (за 2021 год Лукашенко фактически уничтожил предпринимательство в Беларуси);

начало прямых переговоров о новых президентских и парламентских выборах.

– Переговоры между кем в этой ситуации вы хотите увидеть?

– Данное наше требование направлено не к Лукашенко. За прошедший год мы все убедились в его неадекватности. Он просто безумец. Но в его окружении есть люди, понимающие, что происходит в стране. К ним и адресован наш призыв. Они должны вступить в переговоры с демократическими силами, с так называемой старой оппозицией и новой, должны включить в этот переговорный процесс лидеров рабочих движений, лидеров частного бизнеса, медицинского сообщества.

– Вы лично будете участвовать в этих переговорах?

– Это зависит не от меня, а от белорусских работяг. Они решат, достоин ли я представлять их права.

– Когда именно вы готовы начать забастовку?

– Конкретной даты нет. Ориентировочный план мобилизации по предзабастовочному состоянию – около месяца. Сроки варьируются в зависимости от готовности. Надо понимать, что забастовка – крайняя мера. Искренне надеюсь, что наши требования будут выполнены и она не понадобится.

– Немного наивно рассчитывать на такой сценарий, глядя на то, что происходит сейчас в Беларуси, как громят общественные и профсоюзные движения, как бросают людей за решетку, какие сроки заключения дают суды за выступления против режима. Вам не кажется?

– Забастовка не предполагает выход на акции, марши, где люди потенциально попадают под угрозу быть избитыми, покалеченными, задержанными или, не дай бог, убитыми.

Главная наша задача – остановить производства по всей стране. Наиболее безопасный способ на сегодня – не приходить на работу, остаться дома, уехать из города, уйти в отпуск, заболеть и так далее. То есть объявить трудовой бойкот.

У каждого работника есть время решить вопрос обеспечения своей семьи продуктами и средствами первой необходимости. Это можно сделать своими силами или при помощи поддержки извне. Чтобы в течение месяца, пока человек не будет подходить к своему рабочему месту, его семья ни в чем не нуждалась. Это та жертва, которую люди готовы принести ради освобождения своей страны.

– И по вашему мнению, забастовка будет более эффективна, чем акции протеста?

– Конечно, потому что за акциями – только голос народа, а за забастовкой – голос народа и реальная экономическая угроза режиму.

Забастовка бессрочная. Оценки экономистов и политологов показывают, что в нынешних экономических условиях Беларуси в режиме забастовки, когда страна остановится, хунта Лукашенко не сможет удерживать власть дольше месяца.

– Но вы же понимаете, что репрессии, скорее всего, усилятся?

– Вполне возможен такой сценарий, поэтому мы прорабатываем моменты помощи – юридической и финансовой, поддержки людей, которые будут вынуждены покидать страну из-за угрозы расправы со стороны властей. Это все входит в наш план предзабастовочного состояния.

– У вас в Беларуси остались родители?

– Да, и я за них переживаю каждый день. Не думаю, что в мире найдется такая мразь, которая будет оказывать давление на человека через угрозы его родителям. Это самое низкое, что может произойти. Мои родители – сильные личности. Справимся.

– Вы надеетесь, что в итоге Лукашенко уйдет?

– Я уверен, что Лукашенко придет на справедливый суд, который решит, куда ему уйти. Наша глобальная цель – привлечь этого человека к ответственности за все злодеяния, которые он совершил за последние 26 лет своей политической карьеры.

– Полагаете, соседняя Россия будет спокойно на все это смотреть?

– Мы рассчитываем, что РФ будет придерживаться своего заявление о невмешательстве во внутренние дела Беларуси. Она обязана держать свое слово при любых обстоятельствах.

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