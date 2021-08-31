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В США за неделю у более 200 тысяч детей выявили COVID

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  • 31.08.2021, 20:02
  • 1,932
В США за неделю у более 200 тысяч детей выявили COVID
иллюстрационное Фото: forumdaily.com

Это второй по величине недельный рекорд заражения за всю историю наблюдений.

За минувшую неделю в Соединенных Штатах подтвердили почти 204 тысячи случаев заболевания COVID среди детей. Это второй по величине недельный рекорд заражения за всю историю наблюдений.

Об этом сообщает ABC News.

Издание отмечает, что в США наблюдается резкий рост числа случаев заболевания среди детей, как раз перед началом нового учебного года.

После снижения в начале лета число новых случаев заболевания среди детей увеличилось "в геометрической прогрессии". Причем за последний месяц заболеваемость возросла более чем в пять раз, увеличившись с примерно 38 тысяч случаев на неделе, закончившейся 22 июля, что составляет 427% роста недельного показателя.

С начала пандемии почти 4,8 млн детей получили положительный результат на COVID-19. На прошлой неделе дети составили 22,4% от всех зарегистрированных случаев заболевания COVID-19.

В настоящее время тяжелые заболевания, вызванные COVID-19, остаются редкостью среди детей. При этом отмечается, что от 0,1% до 1,9% всех случаев заболевания детей на COVID-19 привели к госпитализации.

Кроме того, 0,03% всех случаев заболевания детей привели к смерти.

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