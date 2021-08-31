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В Беларуси продолжат сдерживать цены на мясо, молочку, овощи, соль

  • 31.08.2021, 20:14
  • 2,360
В Беларуси продолжат сдерживать цены на мясо, молочку, овощи, соль

Но они все равно заметно дорожают.

Евразийская экономическая комиссия согласовала продление срока государственного регулирования цен на социально значимые товары в Беларуси до 31 декабря. Без ободрения ЕЭК наша страна не могла продолжить устанавливать потолок по росту цен. Речь идет про многое мясо, молочные продукты, крупы, овощи. Из-за госрегулирования цен чиновники периодически вынуждены поднимать потолок по их повышению, чтобы избежать дефицита товаров, пишет zerkalo.io.

В Беларуси госрегулирование цен распространяется в том числе на мясо, молоко, сыр, масло, пшеничную муку, ржаной хлеб, белый шлифованный рис, гречневую крупу, белый сахар, детское питание, свежие овощи и яблоки, мясные консервы, маргарин, перловую крупу, поваренную пищевую соль, черный байховый чай и другие.

«Принятое решение Коллегии ЕЭК будет способствовать обеспечению доступности социально значимых товаров для населения», — поясняют в организации.

Напомним, власти могут регулировать цены на социально значимые товары не больше 90 дней в течение одного года. Но с согласия ЕЭК этот срок можно продлить.

Напомним, в Беларуси годовая инфляция в июле составила 9,8%. Ранее власти планировали, что в 2021 году годовой прирост цен не превысит 5%, но позже пересмотрели свой прогноз до 9%. Из-за разогнавшейся инфляции, к примеру, седьмой месяц подряд падают реальные пенсии.

При этом мясо и мясопродукты, к примеру, в июле в годовом выражении подорожали на 10,8%. Овощи и поваренная соль также значатся среди лидеров по подорожанию.

Ранее Евразийский межправительственный совет потребовал от Беларуси ликвидировать обязательный ассортимент белорусских товаров на полках в магазинах. Это нужно сделать до 31 декабря. Коллегия ЕЭК признала барьером на внутреннем рынке ЕАЭС требование об обязательном ассортименте белорусских товаров на полках в магазинах розничной торговли страны.

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