Украинец стал лучшим рыбаком в мире

Украинец стал лучшим рыбаком в мире1
- 31.08.2021, 20:17
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Парень стал абсолютным чемпионом по ловли форели.
Житель Львова победил в Чемпионате на соревнованиях по рыбной ловле, который проходил в Болгарии. Об этом говорится на сайте ЛОГА.
Соревнования по ловле рыбы спиннингом с берега проходили на горной реке Вачер. Украину представляли четыре участника в основном составе, четыре запасных и координатор каждого из них.
Очки начислялись за каждую пойманную и отпущенную форель. Причем все нужно было сделать правильно.
Украинские рыбаки победители в общекомандном зачете, а вот 22-летний львовянин Назар Боженко стал абсолютным чемпионом мира.
Кроме этого, он является мастером по рыболовному спорту международного класса.