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Украинец стал лучшим рыбаком в мире

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  • 31.08.2021, 20:17
  • 1,850
Украинец стал лучшим рыбаком в мире

Парень стал абсолютным чемпионом по ловли форели.

Житель Львова победил в Чемпионате на соревнованиях по рыбной ловле, который проходил в Болгарии. Об этом говорится на сайте ЛОГА.

Соревнования по ловле рыбы спиннингом с берега проходили на горной реке Вачер. Украину представляли четыре участника в основном составе, четыре запасных и координатор каждого из них.

Очки начислялись за каждую пойманную и отпущенную форель. Причем все нужно было сделать правильно.

Украинские рыбаки победители в общекомандном зачете, а вот 22-летний львовянин Назар Боженко стал абсолютным чемпионом мира.

Кроме этого, он является мастером по рыболовному спорту международного класса.

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