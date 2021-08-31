Украинец стал лучшим рыбаком в мире 1 31.08.2021, 20:17

1,850

Парень стал абсолютным чемпионом по ловли форели.

Житель Львова победил в Чемпионате на соревнованиях по рыбной ловле, который проходил в Болгарии. Об этом говорится на сайте ЛОГА.

Соревнования по ловле рыбы спиннингом с берега проходили на горной реке Вачер. Украину представляли четыре участника в основном составе, четыре запасных и координатор каждого из них.

Очки начислялись за каждую пойманную и отпущенную форель. Причем все нужно было сделать правильно.

Украинские рыбаки победители в общекомандном зачете, а вот 22-летний львовянин Назар Боженко стал абсолютным чемпионом мира.

Кроме этого, он является мастером по рыболовному спорту международного класса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».