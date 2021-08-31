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ЕС может аннулировать визы чиновникам из Беларуси

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  • 31.08.2021, 20:42
  • 2,438
ЕС может аннулировать визы чиновникам из Беларуси

Такое решение ЕС рассматривает из-за наплыва нелегалов с территории Беларуси.

Европейский союз может приостановить действие дипломатических виз чиновников из Беларуси. В частности, если продолжиться наплыв нелегальных мигрантов через территорию страны.

Об этом сообщает брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в Twitter.

«Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон заявила, что ЕС может приостановить действие визового кодекса ЕС для людей, связанных с режимом Беларуси, если пограничные вопросы продолжатся», - написал он.

Ранее Польша и Литва в совместном заявлении призвали страны ЕС увеличить поддержку Литвы на фоне кризиса с мигрантами, прибывающими из Беларуси.

Кроме того, премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии сделали совместное заявление, в котором призывают ввести дополнительные санкции против Беларуси за организацию нелегальной миграции в Евросоюз.

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