ЕС может аннулировать визы чиновникам из Беларуси

ЕС может аннулировать визы чиновникам из Беларуси3
- 31.08.2021, 20:42
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Такое решение ЕС рассматривает из-за наплыва нелегалов с территории Беларуси.
Европейский союз может приостановить действие дипломатических виз чиновников из Беларуси. В частности, если продолжиться наплыв нелегальных мигрантов через территорию страны.
Об этом сообщает брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в Twitter.
«Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон заявила, что ЕС может приостановить действие визового кодекса ЕС для людей, связанных с режимом Беларуси, если пограничные вопросы продолжатся», - написал он.
Ранее Польша и Литва в совместном заявлении призвали страны ЕС увеличить поддержку Литвы на фоне кризиса с мигрантами, прибывающими из Беларуси.
Кроме того, премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии сделали совместное заявление, в котором призывают ввести дополнительные санкции против Беларуси за организацию нелегальной миграции в Евросоюз.