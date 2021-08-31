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Экономике Афганистана предсказали коллапс в ближайшие недели

  • 31.08.2021, 20:54
Экономике Афганистана предсказали коллапс в ближайшие недели

Активы страны заморожены, банки закрыты, а иностранная помощь прекратилась.

Неожиданно быстрое завоевание Афганистана радикальным исламским движением «Талибан» приблизило экономику республики к коллапсу. Активы страны заморожены, банки закрыты, а критически важная иностранная помощь прекратилась. Эксперты предсказывают, что без поддержки международного сообщества всеобъемлющий кризис начнется в ближайшие недели, пишет NBC.

Бывший немецкий дипломат и сотрудник ООН Ханс-Якоб Шиндлер, работавший над санкциями против «Талибана», заявил, что экономические перспективы Афганистана в ближайшем будущем «ужасны». По его мнению, до полного краха остались «недели, может быть, пара месяцев, если ничего не произойдет».

Без учета вливания денег со стороны американцев и международных организаций афганская экономика получала деньги от торговли наркотиками, плохо развитой добычи полезных ископаемых и небольшого производства.

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