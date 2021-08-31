По Минску на «Рено» катался инопланетянин из «Аватара» 31.08.2021, 21:06

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Фотофакт.

Инспекторы ГАИ остановили на проспекте Независимости в Минске "Рено" с необычным водителем.

Как пишет пресс-служба ГАИ, за рулем автомобиля был двойник героя кинофильма "Аватар".

При проверке документов выяснилось, что это обычный 31-летний мужчина. Он пояснил, что едет на корпоративную вечеринку, где планирует поучаствовать в конкурсе необычных костюмов.

Правда, выяснилось, что любитель необычных костюмов был пьян. В его организме обнаружено 1,92 промилле алкоголя.

На мужчину составили административный протокол за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

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