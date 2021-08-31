закрыть
31 августа 2021, вторник, 22:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые создали комнату, заряжающую электронные устройства

  • 31.08.2021, 21:14
Ученые создали комнату, заряжающую электронные устройства

Команду создал инженер из Токио.

Инженер из университета Токио Такуя Сасатани создал небольшую комнату, в которой можно без всяких проводов заряжать любые электронные устройства, имеющие функцию беспроводной зарядки. Как сообщает The Daily Telegraph, это стало возможным благодаря технологии многорежимного квазистатического резонанса в полости (M-QSCR): в стенах комнаты размещены конденсаторы, создающие трехмерное магнитное поле, которое улавливается приемниками в электронных устройствах; устройствам таким образом передается энергия.

Электронные устройства в этом помещении могут находиться в любом месте, в любом положении, с ними даже можно ходить — они все равно будут заряжаться, в комнате практически нет мест, куда не распространялось бы действие магнитного поля. Испытания показали, что эффективность подачи электроэнергии на электронные устройства составляет не менее 50% практически во всем объеме помещения.

По словам разработчика, такая комната вполне безопасна для тех, кто внутри нее: магнитные поля в ней не настолько мощные, чтобы представлять угрозу для здоровья человека. Комната соответствует всем требованиям и спецификациям Федеральной комиссии по связи США (FCC) и Института инженеров электротехники и электроники (IEEE).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»