Ученые создали комнату, заряжающую электронные устройства 31.08.2021, 21:14

Команду создал инженер из Токио.

Инженер из университета Токио Такуя Сасатани создал небольшую комнату, в которой можно без всяких проводов заряжать любые электронные устройства, имеющие функцию беспроводной зарядки. Как сообщает The Daily Telegraph, это стало возможным благодаря технологии многорежимного квазистатического резонанса в полости (M-QSCR): в стенах комнаты размещены конденсаторы, создающие трехмерное магнитное поле, которое улавливается приемниками в электронных устройствах; устройствам таким образом передается энергия.

Электронные устройства в этом помещении могут находиться в любом месте, в любом положении, с ними даже можно ходить — они все равно будут заряжаться, в комнате практически нет мест, куда не распространялось бы действие магнитного поля. Испытания показали, что эффективность подачи электроэнергии на электронные устройства составляет не менее 50% практически во всем объеме помещения.

По словам разработчика, такая комната вполне безопасна для тех, кто внутри нее: магнитные поля в ней не настолько мощные, чтобы представлять угрозу для здоровья человека. Комната соответствует всем требованиям и спецификациям Федеральной комиссии по связи США (FCC) и Института инженеров электротехники и электроники (IEEE).

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