В Беларуси с полок магазинов пропадут стиральные порошки из Чехии, Польши и Германии 3 31.08.2021, 21:34

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Какие марки не будут больше продавать?

Реестр продукции, запрещенной к ввозу и распространению на территории Беларуси, пополнился сразу несколькими видами стиральных порошков. Информация о стиральных порошках, которые снимают с продажи, появилась в телеграм-канале Госстандарта.

Это стиральный порошок Alpix Color производства Польша. А также произведенный в Польше стиральный порошок - для цветных тканей PUROX COLOR.

Кроме того, произведенный в Германии универсальный стиральный порошок «WASCHEMEISTER UNIVERSAL» запретили к ввозу и реализации в нашей стране.

Также в Беларуси запретили произведенные в Чехии стиральные порошки «ROBETA Горный цветок» для цветного белья, «ZICO color» и «ZICO universal».

Ограничение на продажу этих стиральных порошков вводятся с 4 сентября. Таким образом, уже в начале сентября эти моющие средства должны пропасть с полок белорусских магазинов.

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