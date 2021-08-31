В Беларуси с полок магазинов пропадут стиральные порошки из Чехии, Польши и Германии

В Беларуси с полок магазинов пропадут стиральные порошки из Чехии, Польши и Германии3
- 31.08.2021, 21:34
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Какие марки не будут больше продавать?
Реестр продукции, запрещенной к ввозу и распространению на территории Беларуси, пополнился сразу несколькими видами стиральных порошков. Информация о стиральных порошках, которые снимают с продажи, появилась в телеграм-канале Госстандарта.
Это стиральный порошок Alpix Color производства Польша. А также произведенный в Польше стиральный порошок - для цветных тканей PUROX COLOR.
Кроме того, произведенный в Германии универсальный стиральный порошок «WASCHEMEISTER UNIVERSAL» запретили к ввозу и реализации в нашей стране.
Также в Беларуси запретили произведенные в Чехии стиральные порошки «ROBETA Горный цветок» для цветного белья, «ZICO color» и «ZICO universal».
Ограничение на продажу этих стиральных порошков вводятся с 4 сентября. Таким образом, уже в начале сентября эти моющие средства должны пропасть с полок белорусских магазинов.