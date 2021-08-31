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Более 95% россиян не знают, сколько налогов собирает с них государство

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  • 31.08.2021, 21:40
Более 95% россиян не знают, сколько налогов собирает с них государство

Только 4% осведомлены, сколько точно приходится отдавать с каждого рубля зарплат.

Подавляющее большинство наемных работников в России не имеют представления о том, сколько налогов и сборов отдают государству со своих зарплат, передает finanz.ru.

Больше половины - 51% - уверены, что кроме налога на доходы физических лиц (НДФЛ) не платят в бюджет ничего, показал опрос Центра исследований проблем реальной экономики (ЦИПРЭ).

Каждый пятый (21%) заявил, что «впервые слышит» о социальных взносах, которые отчисляет с его оклада работодатель и которые в 2,3 раза превышают известный всем НДФЛ.

Правильно назвать общий уровень налоговой нагрузки на свои зарплаты смогли только 4%, выяснили в ЦИПРЭ.

Каждый третий (31%) оценил его 25-35%, каждый восьмой (12%) - в 35-45%.

На деле же к НДФЛ в размере 13% добавляются взносы в ПФР (22%), фонд ОМС (5,1%) и фонд соцстрахования (2,9%) - в сумме 30%.

Таким образом, при зарплате в 100 тысяч рублей (гросс), работник получает на руки 87 тысяч (минус 13%). При этом работодатель уплачивает 13 тысяч рублей НДФЛ и 30 тысяч рублей соцвзносов. Общая налоговая нагрузка на полученные на руки 87 тысяч рублей составляет 43 тысячи, или 49,4%.

Правильный ответ дал лишь один из 25 участников опроса ЦИПРЭ. При этом максимальную долю осведомленности продемонстрировала молодежь в возрасте до 24 лет. В этой группе 52% заявили, что знают о страховых выплатах и могут назвать конкретный процент сверх подоходного налога.

По итогам прошлого года государство собрало 4,253 триллиона рублей налога на доходы физических лиц. Эти деньги отправились в бюджеты регионов, для которых НФДЛ - ключевой источник выручки (около 40%).

В бюджет Пенсионного фонда удалось собрать 5,469 триллиона рублей - на 50 млрд рублей больше, чем годом ранее, но на 210 млрд ниже плана.

В бюджет фонда ОМС на прошлый год были заложены доходы на 2,533 трлн рублей, фонда соцстрахования - 815 млрд рублей.

Таким образом, в сумме граждане РФ отдали за год государству около 13 триллионов рублей со своих зарплат. Это примерно 23% от всех денежных доходов населения, которые Росстат оценивает в 55 триллионов рублей.

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