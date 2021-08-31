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«Бастуя, придем к Победе!»

  • 31.08.2021, 22:08
  • 1,096
«Бастуя, придем к Победе!»
иллюстрационное Фото: «Белсат»

Белорус посвятил стихотворение рабочим.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал стихотворение, которое посвящено рабочим.

Именем Революции!

Мнением тысяч личностей!

Требуем резолюции

По своей аполитичности!

Закона требуем важного!

Заверенного Народом!

Истинного! Не продажного!

Да так, чтобы слово в слово!

Чтоб не плевать Конституцией!

Не крутить основным Законом!

Призываю прийти к Революции

Забастовки обширным звоном!

Растоптать ногой равнодушие!

Утопить беспринципность вора!

Уничтожить торговлю душами:

Ментовской апогей террора!

Призываю сместить предателя

И отправить его в Гаагу!

Конституция - Демократия!

И нельзя от неё ни шагу!

Сомнения нет ни унции!

Пусть голосу вторит ветер:

"Именем Революции:

Бастуя - придём к Победе!"

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