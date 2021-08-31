«Бастуя, придем к Победе!»
- 31.08.2021, 22:08
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Белорус посвятил стихотворение рабочим.
Телеграм-канал «Баста!» опубликовал стихотворение, которое посвящено рабочим.
Именем Революции!
Мнением тысяч личностей!
Требуем резолюции
По своей аполитичности!
Закона требуем важного!
Заверенного Народом!
Истинного! Не продажного!
Да так, чтобы слово в слово!
Чтоб не плевать Конституцией!
Не крутить основным Законом!
Призываю прийти к Революции
Забастовки обширным звоном!
Растоптать ногой равнодушие!
Утопить беспринципность вора!
Уничтожить торговлю душами:
Ментовской апогей террора!
Призываю сместить предателя
И отправить его в Гаагу!
Конституция - Демократия!
И нельзя от неё ни шагу!
Сомнения нет ни унции!
Пусть голосу вторит ветер:
"Именем Революции:
Бастуя - придём к Победе!"