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Зеленский обсудил с министром энергетики США «Северный поток – 2»

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  • 31.08.2021, 22:34
  • 1,084
Зеленский обсудил с министром энергетики США «Северный поток – 2»
Владимир Зеленский

Президент Украины находится с визитом в США.

Президент Украины Владимир Зеленский посещает с визитом США. Его переговоры с президентом Джо Байденом пройдут, как ожидается, 1 сентября. В их преддверии Зеленский встретился в Вашингтоне с рядом представителей американской администрации, передает svoboda.org.

На встрече с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм Зеленский призвал Соединенные Штаты и их союзников разработать эффективные меры против "использования Россией природного газа в качестве оружия". Президент Украины призвал начать трехсторонние консультации с участием США, Украины и Германии по вопросу сохранения транзита российского газа через украинскую территорию после возможного запуска газопровода "Северный поток – 2". Как говорится в сообщении пресс-службы Зеленского, стороны совпали во мнениях относительно рисков, которые представляет собой этот проект.

Также обсуждалось сотрудничество в сфере ядерной энергетики, а также борьбы с изменениями климата. Украина и США подписали совместное заявление о сотрудничестве по вопросу "зелёной трансформации" энергетики. Также подписан меморандум между украинским "Энергоатомом" и американской корпорацией Westinghouse о совместном сооружении новых энергоблоков украинских АЭС. Всего речь может идти о строительстве 5 энергоблоков, стоимость проекта оценивается в 30 млрд долларов.

Ожидается, что вопрос о "Северном потоке – 2" будет подниматься и во время встречи Зеленского и Байдена. Администрация США неоднократно заявляла, что выступает против реализации этого российско-германского проекта, однако она воздержалась от санкций в отношении компании-оператора газопровода, что вызвало недовольство в Киеве. Среди других возможных тем переговоров лидеров двух стран – аннексия Россией Крыма и продолжающийся конфликт в Донбассе, военно-техническое сотрудничество США и Украины, борьба с коррупцией.

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