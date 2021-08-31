«Народная Воля» опубликовала требования белорусских рабочих к властям 31.08.2021, 23:02

2,428

Белорусские рабочие предупредили власти о забастовках и выдвинули ультиматум.

Термист Минского тракторного завода Сергей Дылевский, проявивший в минувшем году активную гражданскую позицию, обратился вчера к рабочим, которых он называет основой белорусского государства, пишет «Народная Воля».

«Мы отстаивали свои права год. Мы выставляли ультиматумы, выходили на марши, устраивали пикеты и голодовки. Но даже после этого нас игнорировали. Пора сделать следующий шаг. Это уже не просто борьба за голоса. Это борьба за наши права, за возвращение гордого звания «рабочий», за освобождение наших друзей и близких из тюрем», – вот лейтмотив обращения С.Дылевского.

Он предлагает белорусским рабочим выдвинуть властям следующие требования:

Прекращение репрессий, освобождение всех политических заключенных и незаконно арестованных.

2. Приведение зарплат, стипендий и пенсий в соответствие с реальной экономической ситуацией в стране.

3. Начало прямых переговоров между властью и демократическими силами с обязательным участием лидеров рабочих о проведении новых президентских и парламентских выборов для разрешения политического и экономического кризиса.

4. Восстановление уволенных работников, исключенных студентов и гарантии безопасного возращения всех граждан Республики Беларусь, покинувших страну из-за репрессий.

5. Реализация права на деятельность независимых профсоюзов, в том числе на создание новых.

6. Реализация конституционного права граждан на свободное передвижение.

7. Реализация права граждан на защиту от COVID-19, в том числе путем вакцинации международно признанными вакцинами. Защита прав медиков.

8. Реализация конституционного права на свободу слова. Немедленное освобождение всех журналистов и блогеров.

9. Нормализация отношений со странами-соседями. Прекращение «гибридной» миграции.

10. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».