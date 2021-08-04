Ученые обнаружили «замок-призрак» на острове Эланд в Шотландии 4.08.2021, 8:17

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Специалисты заявили об открытии года.

Археологи из Шотландии сделали заявление, что они сделали самое крупное открытие в этом году. Они обнаружили руины известного многим «замка-призрака» на острое Эланд. По другому замок называется Сербю Борг и специалисты искали его уже достаточно долгое время.

Об этом сообщает SVT (перевод — planetanovosti.com).

Для детального обследования местности археологи воспользовались радаром. В результате им удалось установить, что под слоем земли находится огромное количество каменных фрагментов, которые являются фундаментом замка. Данные фрагменты расположились рядом с крепостной стеной и полностью соответствовали конструкции прочих известных археологам исторических замков.

На протяжении долгого времени Сербю Борг называли «замком-призраком». О нем говорилось еще в труде, который написал священник Николаус Валлинус. Работа была написана в далеком 1703 году. При этом священник не дал совершенно никаких конкретных указаний, где именно располагается этот таинственный замок.

Специалисты отметили, что, скорее всего, раньше поиски проводились не в том месте, поэтому руины и не могли найти долгое время. В этот раз раскопки проводились в непосредственной близости от деревни Сербю, которая располагается от замка всего в десяти километрах.

Замок Сербю Борг является самым большим на этом острове. Эксперты подчеркнули, что некоторые из местных племен считали остров Эланд священным и там на протяжении многих столетий они совершали свои ритуальные жертвоприношения.

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