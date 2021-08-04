Байден призвал губернатора Нью-Йорка уйти в отставку 4 4.08.2021, 8:22

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ДЖО БАЙДЕН

Лидеры Демократической партии также выступили против губернатора.

Президент Джо Байден заявил во вторник, что губернатор штата Нью-Йорк, демократ Эндрю Куомо должен уйти в отставку после публикации отчета генерального прокурора штата, сообщает «Голос Америки».

«Я думаю, он должен уйти в отставку», - сказал Байден, обращаясь к журналистам в Белом доме.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс обнародовала сегодня результаты расследования, которое показало, что Куомо действительно активно домогался нескольких женщин, которые обратились с жалобами на то, что губернатор без их согласия трогал их, пытался целовать и делал неуместные замечания.

Ранее Байден заявлял, что, если расследование установит, что Куомо действовал ненадлежащим образом, то президент потребует его отставки. Во вторник Байден сказал, что его мнение по этому поводу не поменялось и призвал Куомо уйти в отставку.

«Я сказал, что, если обвинения будут подтверждены в ходе расследования прокуратуры – еще в марте – он должен уйти в отставку. Сегодня я об этом говорю... Я не читал отчет. Не знаю подробностей. Все, о чем я знаю – конечный результат», - заявил Байден.

В результате расследования выяснилось, что Куомо прикасался, целовал и делал неуместные замечания в отношении 11 женщин, которые пожаловались на его действия. Следствие также установило, что своими действиями губернатор создал токсичную рабочую атмосферу в своем офисе.

После того, как генпрокурор обнародовала результаты независимого расследования, длившегося пять месяцев, Куомо по-прежнему продолжает настаивать на том, что он не совершал ненадлежащих действий и ясно дал понять, что не планирует уходить в отставку.

«Я никогда не притрагивался к кому-либо ненадлежащим образом и не совершал неуместных сексуальных домогательств. Мне 63 года. Я прожил всю свою сознательную жизнь на виду у публики. Я не тот человек, о котором идет речь, и не являлся таковым никогда», - заявил сегодня Куомо в видеообращении, которое было распространено его офисом.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала поведение губернатора Куомо «отвратительным».

«Не знаю, может ли кто-то после сегодняшнего утра не счесть эти обвинения отвратительными... Я лично в этом убеждена», - заявила Псаки на пресс-конференции в Белом доме.

Лидеры Демократической партии также выступили против губернатора. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси поблагодарила женщин, не побоявшихся выдвинуть обвинения против Куомо, и отметила, что, хотя она «признает его любовь к Нью-Йорку и уважает занимаемую им должность», губернатор все-таки должен уйти.

Лидер сенатского большинства Чак Шумер и сенатор-демократ Кирстен Гиллибранд, представляющий штат Нью-Йорк в Сенате, выпустили сегодня заявление, подчеркнув, что никто не может стоять выше закона, и что жители Нью-Йорка «заслуживают лучшего лидера на посту губернатора».

«Мы по-прежнему считаем, что губернатор должен уйти в отставку», - заявили законодатели.

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