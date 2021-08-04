СМИ: Кристина Тимановская вылетела в Вену 36 4.08.2021, 8:26

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Кристина Тимановская

фото:pressball.by

Незадолго до посадки на рейс до Варшавы спортсменка пересела на самолет авиакомпании Austrian Airlines.

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская вылетела в Вену.

Сейчас она находится на борту самолета Austrian Airlines, в аэропорт Токио она прибыла в сопровождении нескольких мужчин, сообщает «Немецкая волна».

Ожидается, что после прилета в Евросоюз спортсменка направится в Польшу, которая выдала ей гуманитарную визу.

ТАСС со ссылкой на источник в аэропорту Нарита уточняет, что легкоатлетка Кристина Тимановская 4 августа незадолго до посадки в аэропорту Токио на рейс до Варшавы пересела на рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines, следующий до Вены.

Самолет австрийской авиакомпании со спортсменкой на борту вылетел из Токио. Напомним, ранее сообщалось, что бегунья Кристина Тимановская 4 августа вылетит из Токио в Варшаву прямым рейсом.

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