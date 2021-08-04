«Он бежал, а в середине маршрута на него было совершено нападение» 21 4.08.2021, 8:33

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Соратник Виталия Шишова заявил о «показательной казни» активиста.

3 августа 2021 года в Киеве найден повешенным руководитель «Белорусского дома в Украине» Виталий Шишов. Его тело обнаружили в парке около ЖК «Чайка» – это жилой комплекс на западной окраине украинской столицы.

Тело Виталия Шишова вместе с полицией обнаружил сотрудник «Белорусского дома в Украине» Юрий Щучко.

«Я думаю, что он, как обычно, пошел на пробежку. Он бежал, в середине маршрута на него было совершено нападение, и был приведен в исполнение приговор: человека повесили», - сказал он в интервью русской службе «Радио ЛРТ».

По словам Ю. Щучко, Виталий замечал за собой слежку - подозрительные машины и подозрительных людей, которые появлялись там же, где находился Виталий.

«Один раз его подруга заметила, что ее снимают на камеры два человека, представившиеся белорусами. Такие моменты были в течение полугода примерно. А вчера в разговоре по телефону он сказал: «Присмотри за Боженой (подруга В. Шишова – ред), у меня плохое предчувствие», - рассказал Юрий Щучко.

По его словам, сейчас правоохранительные органы страны ведут расследование, но все будет зависеть от «политического рычага».

«Наша организация будет работать так, как работала. Виталий – наш номинальный директор, на него было завязано много медийных связей, но это не отменяет того, что мы должны продолжать свою работу, несмотря ни на что, как себя чувствует коллектив. Я не знаю, а я себя чувствую. Как японский самурай. Я тоже был предупрежден, как и еще пару активистов «Белорусского дома в Украине», о возможности физической ликвидации», - сказал в интервью русской службе Радио ЛРТ Ю. Щучко.

«Я считаю, что это была показательная казнь», - добавил он.

Виталий Шишов возглавлял «Белорусский дом в Украине» – некоммерческую организацию, которая помогала белорусам, уехавшим из страны по политическим причинам, с легализацией, жильем и трудоустройством в соседней стране. Шишов был администратором нескольких Telegram-каналов, признанных в Беларуси экстремистскими.

Представители БДУ встречались с депутатами Верховной рады Украины, обсуждали возможные санкции в отношении Беларуси, занимались сбором подписей.

Переехать в Киев Виталий, житель белорусского города Речица, был вынужден осенью 2020 года, когда в Беларуси начались массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов – в ответ на них режим Александра Лукашенко развернул кампанию репрессий.

«В БДУ он брался абсолютно за все сферы деятельности: помощь переехавшим, проведение акций против режима Лукашенко, обращения в госорганы для продвижения законопроектов, помогающих нашим соотечественникам, формирование диаспоры в Украине. За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в Беларуси о всевозможных провокациях – вплоть до похищения и ликвидации. Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так, возможно, БДУ выйдет из информационного вакуума. Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белорусского гражданина»,– заявляют представители БДУ.

Подруга Виталия – Божена Желудь, также родом из Речицы, рассказала журналистам белорусской редакции «Радио Свобода» о нем следующее:

«У Виталия не было родителей и семьи – все умерли. Он работал айтишником-фрилансером. Он никогда не жаловался на то, что за ним следят. Но в последнее время Виталий стал более внимательным – случалось, смотрел, что за машины подъехали, кто из них выходит. Откровенных угроз ему не было, но у него было дурное предчувствие. Мне он об этом не говорил, но одному нашему знакомому писал за неделю до трагедии: у меня плохое предчувствие, если что, присмотри за Боженой. Чтобы конкретно незнакомые люди подходили к Виталию – такого не было. Ко мне однажды в центре города подошли какие-то люди – как потом выяснилось, записывали и снимали».

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