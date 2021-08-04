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Женщина впервые возглавила футбольную команду чемпионата Беларуси

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  • 4.08.2021, 9:12
  • 3,730
Женщина впервые возглавила футбольную команду чемпионата Беларуси
Елена Адамчук
фото: районные Будни

Первые два матча под ее руководством закончились победой.

Елена Адамчук стала главным тренером ФК «Пружаны» из третьего дивизиона. Она стала первой женщиной, возглавившей команду чемпионата Беларуси, сообщает YouTube-канал «Football Брестчины».

«Пружаны» успели провести под ее руководством два матча и оба закончились победой со счетом 4:1. В первом матче они одолели «Евроэкспорт» из Высокого, во втором — «Дрогичин». В турнирной таблице зоны «Запад» брестского дивизиона Д3 команда заняла шестую строчку при восьми участниках.

Ранее Адамчук выступала за женские белорусские футбольные команды, защищала цвета сборной в квалификациях чемпионатов мира и Европы, позже работала тренером в ДЮСШ в Пружанах.

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