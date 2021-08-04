Названы лучшие летние продукты для очищения организма 1 4.08.2021, 10:01

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В отличие от аптечных препаратов, они безопасны и более эффективны.

Правильно подобранное меню не только обеспечит вас полным спектром витаминов и микроэлементов. но и поможет вывести токсины и вредные вещества из организма, пишет u-news.com.ua.

Врач Виктория Савицкая уверяет, что для очистки организма от токсинов идеально использовать летние продукты. В отличие от аптечных препаратов они безопасны, к тому же зачастую даже более эффективны.

«Овощи и фрукты, злаки и семечки и зелень запускают процессы самоочищения организма.. А чтобы эффект был заметным и быстрым, откажитесь от всего жареного и жирного, алкогольных напитков и газировки», – советует эксперт.

Очень действенно выводит из организма шлаки и токсины летняя зелень. Шпинат, петрушка, укроп, пастернак, зеленый салат питают нас витаминами и отлично справляются с очисткой пищеварительной системы. А хлорофилл, содержащийся в зелени, не дает размножаться «вредоносным» бактериям и выводит токсины.

Чеснок также незаменим в рационе – он стимулирует секрецию биологически активного селена и серы, которые запускают процесс детоксикации организма и убивают бактерии.

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