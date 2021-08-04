МОК хочет «вызвать на ковер» тренера, который матом угрожал Тимановской

МОК хочет «вызвать на ковер» тренера, который матом угрожал Тимановской26
- 4.08.2021, 10:10
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Начинается работа дисциплинарной комиссии.
По данным директора по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марка Адамса, уже получен «отчет от Национального олимпийского комитета Беларуси по ситуации с Кристиной Тимановской», пишет сайт naviny.by.
«МОК начинает работу дисциплинарной комиссии и хочет услышать мнение об этом, в том числе и тренерского штаба команды, включая главного тренера Юрия Моисевича», — заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.
В сети появилась запись, где Моисевич матом «уговаривает» бегунью.
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