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МОК хочет «вызвать на ковер» тренера, который матом угрожал Тимановской

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  • 4.08.2021, 10:10
  • 16,142
МОК хочет «вызвать на ковер» тренера, который матом угрожал Тимановской

Начинается работа дисциплинарной комиссии.

По данным директора по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марка Адамса, уже получен «отчет от Национального олимпийского комитета Беларуси по ситуации с Кристиной Тимановской», пишет сайт naviny.by.

«МОК начинает работу дисциплинарной комиссии и хочет услышать мнение об этом, в том числе и тренерского штаба команды, включая главного тренера Юрия Моисевича», — заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

В сети появилась запись, где Моисевич матом «уговаривает» бегунью.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

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