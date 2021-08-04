А вы — готовы? 2 Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)

4.08.2021, 10:38

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фото: svaboda.org

К забастовке может присоединиться каждый белорус: от айтишника частной компании до заводчанина.

С самого начала протестов не прекращаются вопросы на тему когда силовики перейдут на сторону народа или когда рабочие выйдут в забастовку. И действительно. Когда?

Мы начали забывать, что все мы — один народ и без солидарности всего народа ожидать резких изменений глупо. А уж тем более делить Беларусь на районы, движения или предприятия и вовсе ошибочно.

Безусловно есть разные группы людей. Все они в разной степени взаимосвязаны между собой. Но есть одна единственная ключевая характеристика, согласно которой мы априори едины — нация.

Поэтому к забастовке может присоединиться каждый белорус: от айтишника частной компании до заводчанина. Параллельно с этим каждый из нас может быть рупором. Каждый может говорить с друзьями и родственниками, рассказывать им про различные события и инициативы, подготовиться к стачке и помочь остальным.

Зачем ждать от кого-то, что он перейдет на нашу сторону или введет санкции без наших решительных действий? Без нашего запроса на правосудие?

В первую очередь нам самим нужно перейти на сторону нашей нации, нашего народа, прежде чем требовать этого от остальных.

А вы готовы?

Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)

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