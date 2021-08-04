Легкоатлетка Яна Максимова рассказала, почему отказалась возвращаться в Беларусь 4.08.2021, 10:49

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Спортсменка уверена, что в итоге мы обязательно победим.

Белорусская спортсменка Яна Максимова и ее муж, Андрей Кравченко, который стал серебряным призером Олимпиады 2008 года в десятиборье, решили не возвращаться в Беларусь. Семья остается в Германии.

Свое решение Яна Максимова объяснила подписчикам в Инстаграме, сообщает gazetaby.com:

— К огромному сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни...

Здесь есть возможность дышать полной грудью и быть одним из тех, кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких. Мы обязательно победим, — написала спортсменка, отметив пост бело-красно-белыми сердечками.

Яна Максимова надеется, что ее спортивная карьера продолжится, и у нее будет возможность тренироваться и выступать, готовиться к следующим Олимпийским играм.

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