У диких оленей в США нашли следы коронавируса 1 4.08.2021, 11:13

Чем это грозит людям?

Исследование в США показало, что нейтрализующие антитела к SARS-CoV-2 обнаружились у 40% белохвостых оленей (Odocoileus virginianus), кровь которых была взята на анализ, пишет «Новое время».

Только в штате Мичиган у 67% оленей, находящихся на свободном выгуле, в крови обнаружены иммунные маркеры коронавируса, отметили авторы исследования.

Это первое свидетельство широкого распространения SARS-CoV-2 у диких животных, и, хотя препринтное исследование все еще нуждается в проверке и рецензировании, полученные результаты вызывают беспокойство.

Хотя ни один из оленей не проявил неблагоприятных последствий для здоровья, наличие специфических антител в их крови свидетельствует о том, что они недавно боролись с вирусом.

Ученые опасаются, что популяции оленей позволяют SARS-CoV-2 адаптироваться и развиваться в новые штаммы — те, которые, возможно, могут повторно заразить людей через несколько лет.

Белохвостые олени в США часто пересекаются с нашим видом, будь то полевые работы, природоохранные работы, кормление, охота, обеспечивая идеальный путь для распространения вируса в обе стороны.

«Географическое распространение этого вида охватывает большую часть Северной Америки, и эти животные особенно многочисленны вблизи городских населенных пунктов, расположенных на востоке США. Более того, белохвостые олени могут образовывать социальные группы, контактную структуру, способную поддерживать внутривидовую передачу множества патогенов», — пишут авторы в своей статье.

С самого начала глобальной пандемии ученые были обеспокоены тем, что новый коронавирус переходит от человека к другому виду животных. Например, в прошлом году вспышка среди выращиваемых норок привела к массовой выбраковке в Европе и США. Но в отличие от содержащихся в неволе животных, инфекции среди диких животных не так легко контролировать.

Если SARS-CoV-2 действительно сможет найти убежище в дикой природе, это может чрезвычайно затруднить его искоренение. Если вирус адаптируется среди других видов, а затем повторно заразит людей, наши вакцины могут оказаться гораздо менее эффективными в будущем.

С января по март 2021 года у команды был доступ к 385 образцам сыворотки дикого белохвостого оленя, а также к 239 заархивированным образцам с 2011 по 2020 год, которые они проверили на антитела против SARS-CoV-2.

Перед началом пандемии в 2019 году правительственные исследователи не обнаружили иммунных маркеров вируса SARS-CoV-2 в крови диких оленей. Однако после начала пандемии этих антител стало появляться все больше и больше.

В 2020 году специфические белки крови для SARS-CoV-2 были обнаружены у трех оленей. Однако в течение первых трех месяцев этого года почти половина из всех 385 проб крови, взятых у оленей в Мичигане, Пенсильвании, Иллинойсе и Нью-Йорке, показала одни и те же нейтрализующие антитела.

Как эти олени вообще подверглись воздействию вируса, до сих пор неясно.

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