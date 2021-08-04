В Чехии произошла крупная железнодорожная авария 4.08.2021, 11:29

Столкнулись два пассажирских поезда.

Утром в среду, 4 августа, в Чехии в районе деревни Милавче столкнулись два пассажирских поезда.

По данным полиции, погибли два человека, десятки пассажиров получили травмы.

В управлении Чешских железных дорог сообщили, что столкнулись экспресс-поезд, который следовал в Прагу, и пассажирский состав сообщением Пльзень — Домажлице.

Проводится эвакуация раненых пассажиров. На месте также работают вертолеты.

По данным novinky.cz, семь пострадавших находятся в критическом состоянии, еще у 31 человека незначительные травмы.

Министр транспорта Чехии заявил, что аварии произошла из—за того, что один из водителей проехал на красный свет.

Пожарные направили на место происшествия членов посттравматической бригады. В селе предусмотрены помещения в доме культуры для легко раненых и тех, кто не пострадал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».