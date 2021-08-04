Кристина Тимановская: Боссы должны уважать нас

Кристина Тимановская: Боссы должны уважать нас6
- 4.08.2021, 13:36
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Спортсменка призвала своих коллег к смелости.
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала The New York Times о том, почему не полетела в Беларусь, и поделилась причинами, по которым атлетам не стоит замалчивать неуважительное отношение руководства.
«Уже в тот момент, когда меня везли в аэропорт, в моей стране по телевидению показали новости обо мне, где уже сказали, что я нездорова, что меня нужно отстранить от участия в Олимпийских играх. Родители позвонили мне и сказали не приезжать домой, потому что это будет небезопасно, учитывая, что они уже начали говорить по телевизору, что я психически больна. Было очевидно, что по прилету в аэропорт я не вернусь домой: меня сразу куда-то отвезут.
Я бы очень хотела, чтобы спортсмены перестали бояться. Нельзя допускать неуважения к ним, потому что они делают очень тяжелую работу. Они много тренируются. Боссы должны уважать нас как спортсменов, а для этого спортсмены должны перестать бояться и начать открыто говорить о том, что происходит.
Для меня главное – спорт. Политика для меня не главное. Я была готова выйти на забег даже после всего, что произошло», – сказала Тимановская в интервью «The New York Times».