Мнение: Начат процесс, который может иметь для белорусских банков такие же последствия, как отключение от системы SWIFT 1 4.08.2021, 13:45

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Raiffeisen Bank запустил эффект домино?

Вчера австрийское издание Die Presse, сообщило что Raiffeisen Bank прекращает проведение международных переводов для Беларусбанка.

«Вот может помнишь, давно уже было дело, мы с тобой обсуждали перспективы отключения беларусских банков от международной системы SWIFT. И, конечно, пришли к выводу, что это очень маловероятно», — пишет по поводу этой новости телеграм-канал «Письма к дочери»:

— Но практика жизни разнообразней всяких теорий. Так решение Raiffeisen Bank – начало процесса, который де-факто может иметь для белорусской финансовой системы примерно такие же последствия как отключение от системы SWIFT. Потому что, когда банк перестает получать международные переводы это значит, что его клиенты не могут ни расплатиться, ни получить денег по своим внешним контрактам. А кому нужен партнер, который не платит?

Конечно, Беларусбанк – не единственный банк в стране. Да и на Raiffeisen Bank свет клином не сошелся. Можно найти себе другие банки. Но, Raiffeisen Bank – единственный западный банк, у которого есть белорусская дочка. Так что его решение – красноречивый пример для остальных. Потому что в отличие от остальных ему есть тут что терять. Но, получается, что банк посчитал, посчитал и решил, что лучше потерять все, что им тут нажито непосильным трудом, чем рисковать непредсказуемыми последствиями сотрудничества с государственным белорусским банком. Потому что в первом случае масштабы потенциальных потерь хотя бы заранее известны.

И, конечно, даже если все западные банки последуют примеру Raiffeisen, останутся еще банки России. А российские банки, никуда не денутся. Ну скорее всего, никуда не денутся. То есть, финансовое сопровождение экспортных контрактов, теоретически, можно будет осуществлять через какой-нибудь Внешэкономбанк. Но практически… Много ли найдется в Европе компаний, которые захотят получать деньги через Магадан? (Я имею в виду – используя сложные и непрозрачные схемы оплаты). Не отвечай. Это был риторический вопрос. Учитывая сомнительную премиальность белорусского рынка и особенности репутации белорусских властей, сомневаюсь, что найдется много желающих.

Вот санкции, которые ЕС ввел против Беларусбанка, ведь на самом деле не предусматривали таких радикальных мер воздействия, как запрет на международные переводы. Там речь шла всего лишь про ограничения на выдачу кредитов. И, получается, что, введенное Raiffeisen Bank самоограничение было исключительно его частной инициативой. Вот тем самым косвенным последствием санкций, вреда от которого гораздо больше, чем от самих санкций.

И по мере того, как внутренний белорусский кризис перерастает в региональную проблему, желающих иметь дело с белорусскими властями будет становиться все меньше. Потому что иметь дело с правительством альтернативной легитимности это одно, а подписывать контракты с правительством, которое угрожает европейской безопасности – совсем другое. В первом случае тебя просто пожурят за отсутствие твердых моральных ориентиров, а во втором – рискуешь нарваться на конкретные юридические последствия.

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