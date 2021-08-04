«Ник и Майк»: Режим устроил на границе с Литвой провокацию в стиле радиостанции в Гляйвице

«Ник и Майк»: Режим устроил на границе с Литвой провокацию в стиле радиостанции в Гляйвице5
- 4.08.2021, 13:52
- 13,320
Лукашенко затеял опасную игру, которая ухудшит его и без того хлипкое положение.
На границе с Литвой — продолжение в стиле радиостанции в Гляйвице. Все же синепалый реальный фанат своего учителя-ефрейтора. Все по методичке. Качество постановок, конечно, с приставкой агро. Но убийство есть убийство. Помощь, кстати, наверное, оказывали те самые липовые фельдшеры из сюжета Геббельс-ТВ, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».
Буквально вчера литовцы начали отправлять мигрантов обратно откуда пришли. И это тут же вызвало всплеск активности у пропаганды.
Тем временем, самолеты продолжают прилетать, а это значит, что совсем скоро лагеря могут понадобиться в самой Беларуси. Со всеми вытекающими: конфликты с местными, конфликты между собой и так далее.
Главарь хунты затеял очень опасную игру, которая почти наверняка ухудшит его и без того хлипкое положение.