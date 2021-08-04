«Ник и Майк»: Режим устроил на границе с Литвой провокацию в стиле радиостанции в Гляйвице 5 4.08.2021, 13:52

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Лукашенко затеял опасную игру, которая ухудшит его и без того хлипкое положение.

На границе с Литвой — продолжение в стиле радиостанции в Гляйвице. Все же синепалый реальный фанат своего учителя-ефрейтора. Все по методичке. Качество постановок, конечно, с приставкой агро. Но убийство есть убийство. Помощь, кстати, наверное, оказывали те самые липовые фельдшеры из сюжета Геббельс-ТВ, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Буквально вчера литовцы начали отправлять мигрантов обратно откуда пришли. И это тут же вызвало всплеск активности у пропаганды.

Тем временем, самолеты продолжают прилетать, а это значит, что совсем скоро лагеря могут понадобиться в самой Беларуси. Со всеми вытекающими: конфликты с местными, конфликты между собой и так далее.

Главарь хунты затеял очень опасную игру, которая почти наверняка ухудшит его и без того хлипкое положение.

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