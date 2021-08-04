Почем опиум для народа 4.08.2021, 14:26

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Евгений Попов

Как российский пропагандист Евгений Попов занизил свою зарплату.

Российский пропагандист Евгений Попов обвинял The Insider во лжи: якобы издание завысило его доходы. Однако предвыборная декларация самого Попова подтвердила его высокие заработки. Но и это еще не все: как выяснил The Insider, кандидат в депутаты Госдумы утаил от избирательной комиссии (и избирателей) часть своего дохода.

В прошлом году The Insider на основе данных за прошлые годы оценил годовой доход Евгения Попова в 12,9 млн российских рублей. Комментируя на телеканале «Дождь» недавнее расследование ФБК, пропагандист заявил: «Данные «Инсайдера» - это фуфло абсолютное». На тот момент предвыборная декларация Попова, в которой должны отражаться его заработки, была еще скрыта. 3 августа поданные сведения о доходах Попова были опубликованы в СМИ: согласно скриншоту документа, за 2020 год он заработал 11,4 млн российских рублей. Официально избирком отчет кандидата Попова еще не разместил, но эти данные в Twitter верифицировал сам Попов.

Можно было бы предположить, что за год с момента публикации расследования The Insider о доходах пропагандистов зарплата Евгения Попова немного снизилась. Однако это не так: как нам удалось установить, она, напротив, выросла. А Попов предоставил в избирком неверные данные.

The Insider получил доступ к сведениям ПФР о состоянии индивидуального лицевого счета Попова. Они содержат точные суммы выплат пропагандисту. В общей сложности от ФГУП ВГТРК и телеканала «Россия» за прошлый год он получил 13,4 млн российских рублей.

Мы публикуем скриншот части имеющегося в распоряжении редакции документа, но в случае, если Евгений Попов будет отрицать подлинность сведений, мы опубликуем его полностью. Журналисты убедились в достоверности данных, получив их подтверждение также из других источников.

Почему в предвыборной декларации Попова содержатся заниженные данные? Мы полагаем, что при подаче отчета он мог намеренно «забыть» о части дохода и/или вычесть из своей зарплаты 13% НДФЛ, но по закону в избирком подаются сведения до вычета налогов. Теперь избирательная комиссия должна провести проверку декларации Попова и опубликовать данные о выявленных несоответствиях. Более строгой санкции за сокрытие дохода для кандидатов не предусмотрено.

Кандидаты отчитываются только о своих личных заработках: в отличие от действующих депутатов, доходы супругов они не раскрывают. Но журналистам удалось установить размер дохода за 2020 год и Ольги Скабеевой: она получила 13,7 млн российских рублей (до вычета налога).