МИД Литвы допускает полную остановку транзита белорусского калия 6 4.08.2021, 14:38

8,982

Габриэлюс Ландсбергис

Вильнюс внес предложение о расширении санкций.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис допускает полное прекращение транзита белорусских калийных удобрений. По его словам, в Евросоюз уже направлены предложения по расширению секторальных санкций в отношении белорусского режима, сообщает Delfi.

Ландсбергис отметил, что санкции ЕС, введенные в июне охватывают около 20% транзита. Напомним, под них не попал хлорид калия с содержанием оксида калия от 40% до 62%, который и является основным удобрением.

«Это означает, что есть небольшой удар, но он не распространяется на весь грузопоток. Сейчас Литва внесла предложение о расширении санкций — в том числе и секторальных. Мы не упомянули, какие из них являются конкретными, но, вероятно, логично понять, что этот сектор, вероятно, также будет охвачен. Это означает, что будут добавлены новые калийные удобрения и что грузопоток будет уменьшаться», — сказал он журналистам.

Позднее он был более конкретен, допустив полную остановку поставок.

«Возможно полное прекращение. Я бы сказал, что да, это реально. Реальные переговоры еще не начались, поэтому еще рано об этом говорит», — сказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».