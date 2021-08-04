МИД Литвы допускает полную остановку транзита белорусского калия

МИД Литвы допускает полную остановку транзита белорусского калия6
- 4.08.2021, 14:38
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Вильнюс внес предложение о расширении санкций.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис допускает полное прекращение транзита белорусских калийных удобрений. По его словам, в Евросоюз уже направлены предложения по расширению секторальных санкций в отношении белорусского режима, сообщает Delfi.
Ландсбергис отметил, что санкции ЕС, введенные в июне охватывают около 20% транзита. Напомним, под них не попал хлорид калия с содержанием оксида калия от 40% до 62%, который и является основным удобрением.
«Это означает, что есть небольшой удар, но он не распространяется на весь грузопоток. Сейчас Литва внесла предложение о расширении санкций — в том числе и секторальных. Мы не упомянули, какие из них являются конкретными, но, вероятно, логично понять, что этот сектор, вероятно, также будет охвачен. Это означает, что будут добавлены новые калийные удобрения и что грузопоток будет уменьшаться», — сказал он журналистам.
Позднее он был более конкретен, допустив полную остановку поставок.
«Возможно полное прекращение. Я бы сказал, что да, это реально. Реальные переговоры еще не начались, поэтому еще рано об этом говорит», — сказал он.