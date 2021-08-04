Скончалась молодая борисовчанка, которую затянуло в станок при устройстве на работу 1 4.08.2021, 14:53

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Девушка в тяжелом состоянии находилась в реанимации.

Скончалась 21-летняя жительница Борисова, которая получила тяжелую травму на одном из предприятий города. Об этом сообщает ex.press.by со ссылкой на близких погибшей.

Напомним, по информации Следственного комитета, утром 13 июля девушка пришла на один из местных заводов с целью трудоустройства. Начальник производства и мастер участка провели ее в производственный цех. Намотчица станка, показывая работу оборудования, отвернулась сделать запись в журнале. Повернувшись, она увидела девушку уже лежащей на полу, при этом часть волос была намотана на станок.

Девушку в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение Борисовской ЦРБ. По информации, полученной от близких, она скончалась.

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