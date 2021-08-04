Первую золотую медаль Украины на Олимпиаде в Токио выиграл депутат от «Слуги народа»
- 4.08.2021, 14:55
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Украинец завоевал первое золото в своей карьере.
Борец греко-римского стиля в категории до 87 кг, депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Жан Беленюк завоевал первую золотую медаль для Украины на Играх в Токио, пишет «Новое время».
Спортсмен победил в финале представителя Венгрии Виктора Лоринца.
Украинец завоевал первое золото в своей карьере.
В полуфинале он уверенно победил хорвата Ивана Хуклека — 7:1.
В четвертьфинале Беленюк победил алжирца Башира Сид Азара.