Первую золотую медаль Украины на Олимпиаде в Токио выиграл депутат от «Слуги народа» 4.08.2021, 14:55

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фото: epa

Украинец завоевал первое золото в своей карьере.

Борец греко-римского стиля в категории до 87 кг, депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Жан Беленюк завоевал первую золотую медаль для Украины на Играх в Токио, пишет «Новое время».

Спортсмен победил в финале представителя Венгрии Виктора Лоринца.

Украинец завоевал первое золото в своей карьере.

В полуфинале он уверенно победил хорвата Ивана Хуклека — 7:1.

В четвертьфинале Беленюк победил алжирца Башира Сид Азара.

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