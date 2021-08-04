Швеция тоже решила прививать третьей дозой своих подданных 4.08.2021, 15:56

Но в следующем году.

Третью дозу вакцины от Covid-19 большинство населения Швеции получит в 2022 году. В конце осени людям из группы риска предложат дополнительную дозу, сообщило во вторник Шведское агентство общественного здравоохранения, сообщает "Зеркало недели. Украина".

По мнению шведских специалистов, масштабы в настоящее время неясны и зависят, среди прочего, от возможных новых вариантов вируса и от того, что различные исследования покажут о защитном эффекте вакцин с течением времени. Агентство также следит за развитием в странах, которые опережают Швецию в работе по вакцинации.

По оценкам Агентства общественного здравоохранения, вакцинация взрослого населения двумя дозами будет завершена осенью. Затем препарат будет предложен 16-17-летним подросткам, а также взрослым, которые по разным причинам ранее не были привиты.

Осенью, однако, дополнительную дозу прививки предложат людям, живущим в домах престарелых, которые старше 80 лет или имеют сниженный иммунитет.

По словам главного эпидемиолога страны Андерса Тегнелла, "искоренить вирус невозможно". "Поэтому работа по вакцинации должна быть долгосрочной и сосредоточенной на снижении серьезных заболеваний и смертности", — подчеркивает Тегнелл.

Он добавил, что вакцинация жителей в районах с низким уровнем вакцинации по-прежнему должна поощряться. В Швеции эта проблема в основном затрагивает пригороды, где живут иммигранты. Предыдущие исследования показали, что люди из Африки наиболее настороженны.

В Швеции по крайней мере одной дозой вакцины привиты 78% взрослого населения, две дозы получили уже 51% шведов.

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