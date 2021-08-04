Психологи рассказали о секрете честности 9 4.08.2021, 16:03

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Новые эксперименты помогают объяснить, почему обкрадывающие клиентов банкиры так же легко расстаются с деньгами на благотворительность.

Новостные ленты то и дело сообщают о крупных хищениях, которые совершают банкиры и другие финансисты, крадущие деньги у инвесторов и вкладчиков. Недаром некоторые ученые предлагают ввести нечто вроде «клятвы Гиппократа» для таких профессий, пишет Naked science.

Вместе с тем подобные преступники легко проявляют щедрость к отдельным людям: например, выделяя деньги на помощь конкретным больным или бездомным. Как совмещаются такие, казалось бы, совершенно противоположные черты? Этому вопросу посвящена новая статья швейцарских психологов, опубликованная в журнале Nature Human Behaviour.

Карло Алос-Ферре (Carlos Alós-Ferrer) и его коллеги поставили эксперименты с 640 студентами. Разделив их на группы по 32 человека, добровольцам предлагали сыграть в игру «Большое ограбление». На старте все получали одинаковую небольшую сумму денег, после чего распределялись поровну на «жуликов» и «жертв». Первые могли полностью анонимно и незаметно для окружающих забрать себе часть (до половины) суммы у «жертв» — около сотни евро.

Эксперимент показал, что более половины «жуликов» забирали максимум возможной суммы (половину), свыше 80 процентов — от трети до половины, а отказались от такой кражи считаные единицы — порядка двух процентов. Более того, решение своровать принимали тем быстрее, чем о большей сумме шла речь. Это может указывать на то, что никто при этом не испытывал особых моральных страданий.

Однако те же добровольцы проходили тесты с другими денежными играми, в которых средства требовалось разделить не с группой, а с конкретными партнерами по игре. В такой ситуации они проявили куда большую честность и легко расставались с деньгами, независимо от гендерных и социальных факторов.

Авторы пришли к выводу, что ради выгоды люди легко пойдут на обман и преступление, если при этом пострадает большая и анонимная группа, но ведут себя более честно и кооперативно, когда речь идет об обмане конкретного человека.

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