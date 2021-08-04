Белорусские вузы рассказали о серьезных недоборах 10 4.08.2021, 16:14

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В Военной академии не хватает сразу 115 студентов.

Завтра в вузах — последний день зачисления на бюджет. Однако в некоторых учебных заведениях часть мест все еще остается вакантной. Zerkalo.io посмотрело, какие университеты и на какие специальности объявили дополнительный набор.

БГУ — 51

В Белорусском государственном университете на дневное на бюджет свободными оказались 36 мест. Допнабор тут объявили на мехмат (14 мест), физический факультет (11), природоохранную деятельность (4), также 11 человек ждут в институте им. Сахарова (входит в структуру БГУ).

Кроме того, на мехмате главного вуза страны ждут еще 15 заочников-бюджетников.

БНТУ — 160

В Белорусском национальном техническом университете — самом большом университете Беларуси — на дневное на бюджет свободными оказались 150 мест. Больше всего абитуриентов недосчитались на специальности «металлургическое производство и материалообработка (по направлениям)» — здесь вакантными оказалось 27 мест.

Кроме того, вузу не хватило 10 бюджетников-заочников. Специальность — «производство строительных изделий и конструкций» (строительный факультет).

БГУИР — 15

В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники допнабор необходим лишь на военном факультете. 14 человек не хватает на специальности «радиотехника» (специальные системы радиолокации и навигации), одного — на специальности «инфокоммуникационные системы» (стандартизация, сертификация и контроль параметров).

БГТУ — 53

Недосчитались нужного количества студентов и в Белорусском государственном технологическом университете. Здесь вакантные места на дневное на бюджет остались на семи факультетах, где в итоге не хватает 53 абитуриента. Большинство из них пришлось на специальность «мехатронные системы и оборудование деревообрабатывающих производств». Ее открыли в 2021-м, здесь вакантны 10 мест.

БГПУ им. Максима Танка — 16

В Белорусском государственном педагогическом университете им. Максима Танка вакантными оказались 16 мест. Все на специальности «Физика. Информатика». Для того чтобы сюда поступить на дневное, нужно три сертификата ЦТ:

русский (белорусский) язык — 10 баллов и выше;

физика — 20 баллов и выше;

математика — 10 баллов и выше.

Военная академия — 115

Остались незанятые места и в Военной академии. В таблице с информацией о вакантных местах, которая размещена на сайте Минобороны, указано, что здесь ждут еще 115 человек. Больше всего на факультете ПВО — на специальности «эксплуатация радиотехнических систем» остались свободными 34 места. На факультете ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения — 26 мест.

А что в регионах?

Информация о дополнительном наборе появилась на сайте Витебского государственного технологического университета. Вакантные места тут остались на трех специальностях. На дневное на бюджет тут нужно еще 23 человека. 11 — на «производство текстильных материалов», 8 — на «производство одежды, обуви и кожгалантерейных изделий», 4 — на «метрологию, стандартизацию и сертификацию (легкая промышленность)».

В альма-матер Александра Лукашенко — Могилевском государственном университете им. А. А. Кулешова — тоже есть недобор. Здесь на двух специальностях «математика и информатика» и «физика и информатика» не хватает 20 человек.

В Белорусском государственном университете транспорта (Гомель) план допприема составил 68 человек. По данным на 12.00 4 августа, немалая часть из этих мест уже оказалась заполненной. Однако 35 мест все еще ждут абитуриентов. Больше всего — 14, на специальности «строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство».

Документы от тех, кто планирует поступать на места, что оказались вакантными, вузы принимают до 7 августа (включительно).

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