Муж Кристины Тимановской получил польскую визу 6 4.08.2021, 17:03

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Ранее сообщалось, что он уехал из Беларуси в Украину.

Арсений Зданевич, муж легкоатлетки Кристины Тимановской, получил польскую гуманитарную визу. Об этом сегодня сообщил на брифинге пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

Ранее сообщалось, что муж Тимановской уехал из Беларуси в Украину.

Мюллер заявил, что Тимановская находится под дипломатической опекой Польши, и отказался сообщать, когда именно она прибудет в Польшу.

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