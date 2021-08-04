Муж Кристины Тимановской получил польскую визу

Муж Кристины Тимановской получил польскую визу6
- 4.08.2021, 17:03
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Ранее сообщалось, что он уехал из Беларуси в Украину.
Арсений Зданевич, муж легкоатлетки Кристины Тимановской, получил польскую гуманитарную визу. Об этом сегодня сообщил на брифинге пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.
Ранее сообщалось, что муж Тимановской уехал из Беларуси в Украину.
Мюллер заявил, что Тимановская находится под дипломатической опекой Польши, и отказался сообщать, когда именно она прибудет в Польшу.