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США вернули Ираку тысячи уникальных артефактов

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  • 4.08.2021, 17:42
  • 1,310
США вернули Ираку тысячи уникальных артефактов

Самым ценным экспонатом является табличка снов Гильгамеша.

Власти США и некоторых других стран передали Ираку более 17 тысяч исторических артефактов, которые были нелегально вывезены из страны. Об этом сообщает ТСН в среду, 4 августа.

В целом, Багдад получит 17 321 артефакт из США, 9 из Японии, 7 из Нидерландов и 1 из Италии.

Многие из археологических находок были украдены из музеев и контрабандным путем вывезены из страны во время «правления» террористов «Исламского государства» и проданы.

Самым ценным экспонатом является табличка снов Гильгамеша, которую ученые считают одним из древнейших в мире произведений искусств. Ее возраст порядка 3,5 тысяч лет.

Это глиняная клинописная табличка, на которой содержится часть шумерского эпоса о правителе Гильгамеше. В 2003 году ее нелегально ввезли в США и по подложным документам продали с аукциона Christie почти за $1,7 млн супермаркету декоративно-прикладного искусства Hobby Lobby в штате Оклахома.

фото: EPA
фото: EPA
фото: EPA
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