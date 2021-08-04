Иностранцы посчитали передачу пропагандиста Азаренка средневековьем 9 4.08.2021, 18:13

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Некоторые пользователи не могли поверить, что такое действительно показывают по ТВ.

Иностранные пользователи имиджборда Reddit посчитали «средневековьем» кадры из программы «Неделя», белорусского пропагандистского телеканала СТВ. Они раскритиковали скриншоты из рубрики пропагандиста Григория Азаренка «Орден Иуды», в которой он показывает на большом экране фотографии белорусских оппозиционеров рядом с висельной петлей, передает «Лента.ру».

Автор поста под ником Orange_Jacket опубликовал коллаж, состоящий из фрагментов четырех разных передач. На картинке можно увидеть лица певицы Ларисы Грибалевой, спортсменки Александры Герасимени, телеведущей Татьяны Бродкиной и модели Ольги Хижинковой. Во всех случаях рядом с их фотографиями висит петля.

«Белорусское государственное телевидение показывает врагов народа», — так опубликованные кадры охарактеризовал Orange_Jacket. Многие комментаторы возмутились тем, как Азаренок показывает людей с другой политической позицией. Некоторые посчитали, что журналист использует давно устаревшие методы.

«Это похоже на средневековье, но с современными технологиями», — написал один из пользователей. Другой юзер отметил, что кадры напоминают выпуск новостей из фильма-антиутопии.

Житель Турции под ником Atvaa не поверил собственным глазам и на всякий случай спросил в комментариях, действительно ли пропагандист призывает к казни соотечественников. «Черт возьми, я не уверен, что даже Северная Корея способна на такое», — признался Olopson из Польши.

Напомним, на маршах протеста Азаренка выгоняли пинком под зад, отвешивали пощечины и плевали ему в лицо.

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