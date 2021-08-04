Ученые: Ядро Земли увеличивается с одной стороны быстрее, чем с другой 1 4.08.2021, 18:52

3,622

Восточная сторона внутреннего ядра растет быстрее, чем западная.

Команда ученых из Бристольского университета и из Кембриджского университета провели новое исследование, в котором они показывают, что внутреннее ядро Земли с одной стороны растет быстрее, чем с другой, сообщает Big Think.

Полагают, что новое исследование поможет узнать настоящий возраст внутреннего ядра и поможет разгадать хоть небольшую часть загадки о формировании магнитного поля планеты Земля.

Внутреннее твердое металлическое ядро Земли, находящееся на глубине более 5000 км, не было обнаружено до 1936 года. Через практически столетие ученые все еще пытаются ответить на основные вопросы о том, когда и как оно впервые образовалось.

Предполагают, что ядро нашей планеты начало создаваться вместе с развитием планеты 4,5 миллиарда лет тому назад. Этот процесс занял около 200 миллионов лет. За это время гравитация притягивала более тяжелое железо к центру молодой планеты, тем самым оставляя твердые минералы, из которых состоит мантия и кора.

За время формирования Земли создавалось много тепла внутри самой планеты, а потеря этого тепла и нагревание в результате радиоактивного распада с тех пор стали движущей силой для нашей планеты.

В то же время потеря тепла внутри Земли способствует сильному потоку жидкого железа во внешнем ядре, в результате который и создает магнитное поле Земли. Со временем остывания нашей Земли, температура в центре планеты упала до нижней точки расплавления железа при экстремальных давлениях, и внутреннее ядро начало кристаллизоваться.

В современных условиях внутреннее ядро Земли растет примерно на 1 миллиметр в год. В результате через миллиарды лет ядро может стать твердым, а Земля останется без магнитного поля.

Авторы исследования Джессика Ирвинг из Бристольского университета и Санне Коттаар из Кембриджского университета говорят, что еще в начале 1990-х годах ученые узнали, что скорость сейсмических волн, проходящих через внутреннее ядро, неожиданно меняется. Они сделали вывод, что во внутреннем ядре происходило что-то асимметричное.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».