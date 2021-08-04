Режим Лукашенко начал «минировать» в Литве здания? 4.08.2021, 19:11

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В Литве стали приходить электронные письма с угрозами отомстить «за братьев-мусульман».

В среду на электронный адрес литовского портала Alfa.lt пришло письмо на английском языке с угрозами и обещаниями отомстить за «братьев-мусульман».

Издание рассказывает, что письмо отправлено от имени Юсефа Арафата, который называет себя «воином Аллаха».

В нем говорится, что «мы — воины Аллаха — сообщаем вам, что отомстим за наших братьев-мусульман. Сначала информируем вас о том, что мы заложили бомбы. Вы должны понять наши намерения. Дальше будем действовать без предупреждения. Знайте, что в вашей стране тысячи наших братьев — лучших воинов, которые не боятся смерти. Мы любим смерть так, как вы любите жизнь, мы воины, которые воюют днем и ночью. Аллах велик».

Также приведен список адресов где, якобы, заложены бомбы: это крупные торговые центры литовской столицы — Akropolis, Ozas, редакция портала Delfi и даже вильнюсский ЗАГС.

Однако как сообщила вильнюсская полиция, к ним информация о заминированных зданиях не поступала, там пообещали проверить указанные в письме адреса.

Между тем белорусская государственная пропаганда продолжает распространять видео на котором якобы запечатлены «раненые мигранты», обнаруженные у белорусско-литовской границы.

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