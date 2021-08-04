Путь саморазрушения 5 Роман Попков

4.08.2021, 20:17

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Даже полковник Каддафи был мудрее, чем Лукашенко.

Удивительный режим. Я, разумеется, про Лукашенко. Подавив уличные протесты, эта минская группировка совершенно не желает (и не может) останавливаться, переходить, так сказать, к стадии "послевоенного восстановления". Сглаживать ситуацию, работать над минимизацией огромного политического ущерба, латать дыры в политических и социально-экономических тканях, возникшие за этот страшный год. Входить в стадию комфортного дремотного застоя.

Нет. Война и еще раз война. Война продолжается. Война ради войны. В каждом выступлении Лукашенко – война. Словно бы многотысячные толпы под красно-белыми флагами опять идут к его "Дворцу Независимости".

Лукашенко с наслаждением маньяка устраивает масштабные политические кризисы на пустом месте. Сперва воздушное пиратство, потом война против Литвы при помощи людских волн, используемых в качестве биологического оружия. Потом банальная, простейшая история белорусской спортсменки, превратившаяся из-за действий Минска в масштабную в драму словно бы времен Холодной войны. Теперь вот, судя по всему, жестокое политическое убийство в Киеве.

Боюсь, даже полковник Каддафи был мудрее, чем Лукашенко. Путь саморазрушения. Беларусь при такой тактике ждут большие потрясения. Когда-нибудь мирное восстание 2020 года покажется милым нежным цветком.

Роман Попков, telegram

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