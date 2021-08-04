закрыть
4 августа 2021, среда, 21:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путь саморазрушения

5
  • Роман Попков
  • 4.08.2021, 20:17
  • 8,296
Путь саморазрушения

Даже полковник Каддафи был мудрее, чем Лукашенко.

Удивительный режим. Я, разумеется, про Лукашенко. Подавив уличные протесты, эта минская группировка совершенно не желает (и не может) останавливаться, переходить, так сказать, к стадии "послевоенного восстановления". Сглаживать ситуацию, работать над минимизацией огромного политического ущерба, латать дыры в политических и социально-экономических тканях, возникшие за этот страшный год. Входить в стадию комфортного дремотного застоя.

Нет. Война и еще раз война. Война продолжается. Война ради войны. В каждом выступлении Лукашенко – война. Словно бы многотысячные толпы под красно-белыми флагами опять идут к его "Дворцу Независимости".

Лукашенко с наслаждением маньяка устраивает масштабные политические кризисы на пустом месте. Сперва воздушное пиратство, потом война против Литвы при помощи людских волн, используемых в качестве биологического оружия. Потом банальная, простейшая история белорусской спортсменки, превратившаяся из-за действий Минска в масштабную в драму словно бы времен Холодной войны. Теперь вот, судя по всему, жестокое политическое убийство в Киеве.

Боюсь, даже полковник Каддафи был мудрее, чем Лукашенко. Путь саморазрушения. Беларусь при такой тактике ждут большие потрясения. Когда-нибудь мирное восстание 2020 года покажется милым нежным цветком.

Роман Попков, telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

А вы — готовы?
А вы — готовы? Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Лукашенко не смог успокоить вертикаль
Лукашенко не смог успокоить вертикаль Валерий Карбалевич
Отправим Таракана забастовкой в нокаут
Отправим Таракана забастовкой в нокаут Артем Черников
Всенародная сцепка
Всенародная сцепка Ирина Халип